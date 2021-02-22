المصريون يحتفلون بتعامد الشمس على وجه رمسيس

أسوان (د ب أ)

شهد مئات المصريين والأجانب، صباح أمس، ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبده الشهير، بمدينة أبو سمبل التاريخية جنوبي مدينة أسوان.

وقال أيمن أبو زيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، إن الظاهرة الفلكية الفريدة، أعادت مظاهر الاحتفالات إلى مدينة أبو سمبل ومحافظة أسوان، على الرغم من الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، حيث شهدت المدينة خلال اليومين الأخيرين زخماً سياحياً افتقدته طوال الشهور الماضية.

ووفرت محافظة أسوان كافة التسهيلات لأعضاء 12 فرقة فنون شعبية مصرية لتقديم عروضها داخل قصور الثقافة في مدن المحافظة، احتفاء بالأهمية التاريخية والسياحية لتلك الظاهرة الفلكية الفريدة.