جنوح عشرات الحيتان الطيارة

ويلينغتون (أ ف ب)

تحاول السلطات النيوزيلندية إنقاذ العشرات من الحيتان الطيارة العالقة في شريط ساحلي أقصى شمال الجزيرة الجنوبية، وهو المكان الذي غالباً ما تجنح إليه مجموعات من هذه الحيتان.

وأعلنت وزارة حفظ التنوع الحيوي العثور على 49 من هذه الثدييات، نفق منها ما لا يقل عن تسعة حيتان طيارة، فيما يواصل 60 شخصاً العمل على إنقاذ الحيتان الأخرى وإبقائها على قيد الحياة على أمل أن تتمكن من العودة إلى البحر بفعل المدّ.

وقال ناطق باسم الوزارة إن «خبراء في الثدييات البحرية يشاركون في عمليات إعادة تعويم الحيتان ورعايتها على الشاطئ، ويحاولون توفير جو من الرطوبة لها».