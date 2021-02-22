مدارس ألمانيا تفتح أبوابها رغم المخاوف

بعد شهرين من الإغلاق، أعادت المدارس ودور الحضانة في معظم أنحاء ألمانيا فتح أبوابها، أمس، رغم المخاوف من موجة وباء ثالثة ناجمة عن انتشار فيروس كورونا البريطاني المتحور.

وقالت وزيرة التعليم الألمانية أنيا كارليشيك: «أمر جيد أن تستأنف المدارس في ألمانيا التدريس بالحضور الشخصي»، مشيرة إلى أن «الأطفال، وخاصة الأصغر سناً، يحتاجون إلى التواجد مع بعضهم البعض».

برلين (أ ف ب)