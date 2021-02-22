8 نجمات.. سنة أولى بطولة

محمد قناوي (القاهرة)

يشهد العام 2021 تصدر عدد من النجمات البطولة التليفزيونية لأول مرة، بعضهن خلال الموسم الرمضاني المقبل، وبالبعض الآخر خارجه، حيث تلعب 8 نجمات البطولة المطلقة الأولى لهن.

ورد

بعد نجاحها في مسلسلي «قسمتك ونصيبي» و«أمل حياتي»، تخوض حنان مطاوع تجربة البطولة في مسلسل رمضاني بعنوان «ورد» مع نضال الشافعي، محمد لطفي، صلاح عبدالله، تألیف فتحي الجندي وإخراج شادي أبو شادي.

وتدور أحداث العمل حول شخصية «ورد» التي تتعرض للعديد من الضغوط والصعوبات، وتكشف الحلقات الكثير من المفاجآت.

وقالت مطاوع إنها لم تبحث يوماً عن البطولة المطلقة، وهي مسؤولية كبيرة، وأتمنى أن أكون على قدرها، علماً بأن البطولة ليست قرار الفنان، ولكن في يد من يملك رأس المال، وكنت أتعامل مع أي دور كأنه بطولة مطلقة، حتى لو كان صغيراً.

بنت السطان

وتلعب روجينا أولى بطولاتها الدرامية في رمضان المقبل في مسلسل «بنت السلطان»، أمام باسم سمرة وأحمد مجدي وندى موسى، تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

وتدور أحداثه في إطار شعبي، وقد أقبلت روجينا على تلك الخطوة بعد نجاحها خلال رمضان الماضي في دور «فدوى» في «البرنس»، ودروها في «أسود فاتح».

وعبرت روجينا عن سعادتها بأول بطولة مطلقة، مؤكدةً أنها تحتاج إلى جهد كبير ومضاعف، وتمنت أن تظهر بشكل يلاقي استحسان الجمهور.

خلي بالك من زيزي

وتخوض أمينة خليل البطولة التليفزيونية الأولى في رمضان المقبل، من خلال مسلسل «خلي بالك من زيزي»، مع محمد ممدوح وعلي قاسم، صفاء الطوخي، وسلوى محمد علي، تأليف ورشة بإشراف مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاحها في الحلقات القصيرة بمسلسل «ليه لأ»، الذي عرض مؤخراً على إحدى المنصات الكبرى، وتقول خليل: منذ أن بدأت مشواري تمنيت أن أقدم أعمالاً كبيرة تظل في تاريخي، ولا أنكر أنني أشعر برهبة وخوف، وأتمنى أن يوفقني الله في هذه التجربة.

«حلوة الدنيا سكر»

وبعيداً عن الموسم الرمضاني، تخوض أربع نجمات البطولة الأولى لهن، أولهن هنا الزاهد في مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، ومن المقرر عرضه الشهر المقبل، إخراج خالد الحلفاوي، ويتكون من 45 حلقة.

ويدور العمل في إطار كوميدي بحكايات ذات أبعاد اجتماعية، وتقوم كل حكاية على مشاركة بطل ومجموعة مختلفة من النجوم مع الزاهد في كل الحكايات.

بالقوة

وتخوض شيماء سيف أولى بطولاتها في الدراما من خلال مسلسل يتكون من 45 حلقة، ويحمل اسماً مؤقتاً «بالقوة»، ومن المقرر بدء التحضيرات الخاصة له خلال الأسابيع المقبلة.

ويتم خلاله تقديم ثلاث قصص كل واحدة من 15 حلقة، يكتب الأولى السيناريست أحمدي محمدي والثانية أمين جمال، وجارٍ اختيار مؤلف للثالثة، وتم الاستقرار على وليد الحلفاوي لإخراج العمل.

انتقام سري

وتقدم درة أولى بطولاتها من خلال مسلسل «انتقام سري» مع شريف سلامة، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتبدأ تصويره بعد انتهائها من فيلم «الكاهن».

بدر البدور

أما روبي فتشارك من خلال مسلسل «بدر البدور»، الذي تعود قصته بالزمن إلى العام 1948، وتجسد دور فتاة صعيدية تعيش بين محافظتي سوهاج وأسيوط.. ويشارك البطولة آسر ياسين ومحمد ممدوح، وتأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

لؤلؤ

ومع بداية العام تصدرت مي عمر الشاشة كبطلة لأول مرة، من خلال مسلسل «لؤلؤ» الذي ينتمي لنوعية الـ 45 حلقة، أمام أحمد زاهر ونجلاء بدر.