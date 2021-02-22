أيمن زيدان في «خريف العشاق»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يجسد أيمن زيدان شخصية سلطوية ومتلونة، ولا يتمتع بأي قيم في مسلسل «خريف العشاق»، الذي يدور في إطار الدراما الاجتماعية بحقبة السبعينيات من القرن الماضي في سوريا.

وتتناول الأحداث قصة 3 ضباط من الجيش السوري يتزوجون من 3 فتيات من طوائف دينية مختلفة، وتستعرض رفض المجتمع لتلك الفكرة، من تأليف ديانا جبور، وإخراج جود سعيد، ويشارك في بطولته أحمد الأحمد، وصفاء سلطان.

ويواصل زيدان تصوير مشاهده في المسلسل الذي أثار جدلاً واسعاً منذ التحضير له قبل عام، ورفضته الرقابة لجراءة المحتوى الفني به، لكن أجازته هذا العام ومنحته تصريح التصوير، بعد إجراء تعديلات به.

من جانب آخر، كشف أيمن لـ«الاتحاد»، عن دوره في مسلسل «الكندوش»، حيث يجسد شخصية أحد أثرياء دمشق، محبوب من الجميع، ويتعرض لمواقف تغير حياته، ويقرر فعل أشياء يكرهها، وبعد ندمه يعاقب نفسه عليها.

وتدور أحداث العمل في ثلاثينيات القرن الماضي، وتسليط الضوء على أهل مدينة الشام القديمة وقصصهم وحكاياتهم إبان فترة الحكم العثماني لسوريا.