الباشا يتمنى تجسيد شخصية «غاندي»

على عبد الرحمن (القاهرة)

أعرب الفنان الفلسطيني كامل الباشا عن أمنيته في تقديم عمل فني عن المهاتما غاندي، الشخصية التاريخية الثرية التي ألهمت شعوب العالم في كيفية التصدي للاستبداد والطغيان.

ويخوض الباشا السباق الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل «الملك»، ويجسد شخصية «فيس»، ملك الهكسوس الذي يشن حروباً على مصر القديمة، وتتناول الأحداث قصة أحمس وتحرير مصر القديمة وطرد الهكسوس.

وأكد أنه سعيد بالشخصية التي جسدها في فيلم «حظر تجوال»، في أول أعماله بالسينما المصرية، وقال: إن العمل ناقش بعض القضايا الشائكة، والواقع المسكوت عنه، وألقى الضوء على مشكلة اجتماعية، بالإضافة إلى البعد الإنساني في علاقة الأم وابنتها، وأن دور الفن إلقاء الضوء على مشاكل المجتمعات ويثير حولها النقاشات الفعالة التي تساهم في حلها.

وحول حصوله على جائزة أفضل ممثل من مهرجان البندقية السينمائي الدولي بدورته الـ74، عن دوره في فيلم «القضية رقم 23»، أوضح الباشا أن أحداث الفيلم تعتبر بمثابة قصة حياته، حيث إنني أجسد شخصية «ياسر عبدلله سلامة»، اللاجئ الفلسطيني بأحد المخيمات في لبنان.

وأشار إلى أن حصوله على الجائزة غير متوقع، وألقى على عاتقه مسؤولية كبيرة في اختيار أدواره الفنية، وأنه يعتبر الجائزة تكريماً لمشواره.

وقدم الباشا أكثر من 96 عملاً فنياً، منها 82 مسرحية و10 أفلام و3 مسلسلات، ويعد واحداً من رواد الفن العربي.