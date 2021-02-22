وصول القمر الصناعي "ظبي سات" إلى محطة الفضاء الدولية

وصل القمر الصناعي المصغر "ظبي سات"، الذي طوره طلبة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع شركائها من مركز "والوبس فلايت" في ولاية فيرجينيا الأميركية، إلى محطة الفضاء الدولية.

كانت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة "الياه سات" للاتصالات الفضائية و"نورثروب غرومان" قد أعلنت في 20 فبراير الجاري انطلاق "ظبي سات" إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك على متن المركبة الفضائية "سيغنوس إن جي-15".

ومن المتوقع أن ينفصل القمر الصناعي عن "سيغنوس إن جي-15" عقب مغادرته محطة الفضاء الدولية وذلك بعد 3 أشهر تقريباً.

ويساهم مشروع "ظبي سات"، الذي طوره 27 من طلبة برامج الدراسات العليا في مختبر "الياه سات" للفضاء في مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار، في تدريب الطلبة الجدد ليصبحوا مهندسين مؤهلين لدعم عملية تطوير قطاع الفضاء في الدولة.