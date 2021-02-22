«المنكوس».. منافسات قوية في الحلقة الثالثة

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت مساء أمس من عاصمة الثقافة والأصالة والإنجاز «أبوظبي»، الحلقة الثالثة من برنامج المنكوس، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، حيث بدأت رحلة التحدي في تمام الساعة العاشرة مساءً على مسرح شاطئ الراحة وعبر قناتي بينونة والإمارات.

وأطلت مقدمة البرنامج «الإعلامية هدى الخريف» في مقدمة الحلقة بأبيات شعرية جاء فيها:

«داري بفضل الله من إنجاز لانجاز.. ولها على كسب التحدي عوايد

تخطت العـــالم بتقديـر ممتــاز.... بقيادة اللي حققوا حلـم زايـــــد»

ثم تم الترحيب بأعضاء لجنة تحكيم برنامج المنكوس التي تضم كلاً من: محمد بن مشيط المري، شايع العيافي، الدكتور حمود الجلوي.

تصويت المشاهدين

أسفرت نتائج تصويت المشاهدين لنجومهم المفضلين، عن تأهل كل من «هادي بن ربعة» من الكويت بـ 84 %، و«أحمد زايد بوحميد المزروعي» من الإمارات بـ 53 %، وهي مجموع درجات تصويت المشاهدين مع درجات لجنة تحكيم البرنامج للمتسابقين الذين لم يتأهلوا بقرار لجنة التحكيم خلال الحلقة الماضية من برنامج المنكوس، فيما غادر المسابقة النجم «فيصل المدارية من السعودية».



6 نجوم

الأمسية الثالثة من برنامج المنكوس كانت مميزة بكل ألوانها، حيث ضمت بين سطورها آخر ستة نجوم من قائمة الـ 18 في منافسات الموسم الثاني من برنامج المنكوس، وهم: خالد الساطوح من السعودية، سالم ناصر آل سالم من الكويت، عبدالله فهد الصخابرة من السعودية، ضويحي بن راشد المري من السعودية، ناصر بن هادي المنصوري من الإمارات، مسعود بن شعفول من السعودية.

وقدم نجوم الحلقة أداءهم للحن المنكوس أمام لجنة التحكيم، وذلك بعد أن استمعوا إلى اللحن الذي سيتنافسون عليه والذي كان بصوت عضو لجنة التحكيم «الأستاذ شايع العيافي».

أول نجوم الأمسية.. «خالد الساطوح من السعودية»

قدم 4 أبيات شعرية للشاعر بخيت البريدي، وفق اللحن المتنافس عليه:

عليه أتوجد والتوجاد واهج نار وجفني بعدّه محارباً لذة نعاسه

اسج القدم وأحاول ابعد عن الأنظار ولا ادله سوى يوم ادهل البر واطعاسه

لكن ما سلمت امن الخزاما ولا الصفار تذكرت ساعة جيتها ريحة انفاسها

لهيب القطاعه والهجر والله انه حار وانا في رجى غيم المواصل ونسناسه

وقد أعجبت لجنة التحكيم بأدائه، وطلبت منه أن يقدم لهم شيئاً إضافياً مما يحفظ، وأكدت اللجنة أنه أدى اللحن بشكل متقن، مشيرين إلى وجود ارتباك لدى المتسابق أدى إلى قصر النفس في بعض المواقع.

ثاني نجوم الأمسية «سالم ناصر آل سالم» من الكويت

أدى باللحن المطلوب 4 أبيات شعرية للشاعر محمد بن دليم:

الا جيت انا بسج من صاحبي وأنساه تذكرت خاطي ساعتن وأدمعت عيني

تذكرت حل اللي مضى يومني وياه عسى الله يعيد اللي مضى بالمحبيني

ياتل قلبي تل دلو بلا عرقاه يتله عزومن تزعب اهل البساتيني

على صاحبن والله غصيب علي فرقاه كما الموت غصاب على كل غاليني

قالت اللجنة: إن المتسابق قدم اللحن بشكل جيد وبصوت جميل، ولكن طول النفس في بعض الأبيات لم يكن وفق المطلوب.

ثالث نجوم الأمسية «عبدالله فهد الصخابرة» من السعودية

جذب انتباه اللجنة بأدائه المميز وصوته الجميل، وقالت اللجنة: إن أداءه كان متوقعاً، وإن المتسابق قدم أداء يتمتع بثقة عالية وحضور متمكن، مشيرين إلى أن هناك ارتباكاً بسيطاً باللحن حدث في نهاية الشطر الأول من البيت الأول، ولكن سرعان ما تدارك ذلك في بقية الأبيات.



رابع نجوم الأمسية «ضويحي بن راشد المري» من السعودية

من كلمات الشاعر «حفيظ بن ناجي ال عمره» أدى أربعة أبيات وفق اللحن المطلوب:

«ويامهبل اللي يحسبن الحزين يسج إلى من طرى له فايت زين مااسجه

وياعين ضمي الدمع لاتنثرينه مج تملى طوارف رمشها دمع وتمجه

تقارع هواجيس الضماير وصدري لج كما لجة عطاشٍ على الماء لها لجه

وياونتي ونة ذهيب قدت في عج حداها سموم القيظ واقفت بها العجه»

وقالت لجنة التحكيم: إن أداءه وتفاعله مع النص ممتاز في جميع المواضع، ولكن النفس كان ينقطع في آخر كل بيت.

خامس نجوم الأمسية «ناصر بن هادي المنصوري» من الإمارات، وقدم اللحن من خلال أبيات من كلمات الشاعر هادي بن صالح الربيعي المنصوري:

أنا يالمطوع ضاق صدري علي وفاح وفوحة مصافي حرّقت باللواهيبي

أجر الونين وتالي الليل سدي باح ولا هوب ودي وين يالقلب غاديبي

طواريه نستني صلاتي مع السبّاح إلا صرت ساجد واتبع اللي يصليبي

لفيني بغلاب الهوى يوم هو مرتاح وأنا صد نومي بعد رقدت معازيبي

وأشارت لجنة التحكيم إلى أن أداءه كان مميزاً وصوته جميل، في المقابل كان يبالغ بطول النفس ويقدمه بشكل أطول من اللازم والذي كان يؤثر في القافية نوعاً ما.

نجوم الأمسية

أدى اللحن من خلال أبيات من قصيدة للشاعر «سالم بن شعفول»:

مل قلبن كل ماغاب همه وستراح ذكره في ماضي الوقت شيء لاح له

صار مثل إلى ترقا معا وجه الرياح ونتحا وابعد من اللوح والي صاح له

رغبتي صحرا بعيد مواردها شحاح هي غرامي لو يقولون صحرا قاحله

مع انياق قاااد جندوبها صفرا شناح تلة الجندوب تبرا.. لـ راعي الراحله

وقد وصفت لجنة التحكيم أداءه بالجميل ويحمل تحدياً واضحاً، وقدمت له ملاحظة حول الاستعجال في الدخول لحظة أداء اللحن.

لوحة شعبية يمنية أصيلة من أداء «فرقة الدان الحضرمي»

تزينت أجواء الأمسية الثالثة من برنامج المنكوس بلوحة «الشرح»، وهي لوحة شعبية يمنية أصيلة من أداء فرقة الدان الحضرمي، وبقيادة «صالح حامد الجبهة».

«سيرة المنكوس» مع الراوي «حارب بن سالم المنهالي»

قدم الراوي «حارب بن سالم المنهالي» معلومات قيمة عن لحن المنكوس أحد ألحان الشعر النبطي، والذي يتفرد برنامج المنكوس بتسليط الضوء عليه، وقدم بعض القصص والأبيات الشعرية ضمن فقرة «سيرة المنكوس».



مرور ثانٍ مميز لنجوم الحلقة

قدم المتسابقون في الأمسية الثالثة لوحة إبداعية تمثل إحساسهم وأداءهم، وهي مشاركات من اختيارهم من خلال بيتين ولحن من اختيارهم، حيث لا يتم احتسابه أو تقييمه من ضمن الدرجة الخاصة بمشاركة النجوم.

وقدم «خالد الساطوح» بيتين من قصيدة للشاعر «فلاح القرقاح» وجاء فيها:

وجودي علي وقت مضى راح بالي فيه ماخلى لي الا العيد من غير عيديه

يالبيه ياذكرى اول العمر يالبيه غفلت احسب انها ميته وأثرها حيه

وأدى «سالم ناصر آل سالم» بيتين من كلمات الشاعر إبراهيم بن لاحق:

«يا وجودي لين عـيني تشوف إلى تبيه ‏واحدن عـن حبه الـروح ماهي تايبه

‏وجد منهو قلط الفاجعة في عرس أخيه ‏بندقه زلت ولا صـابت إلا شايبه»

وقدم «عبدالله فهد الصخابرة» بيتين من قصيدة الشاعر «محمد بن قحيفان» وهما:

ونتي لاهوّد الليل والعالم رقود ‏وأنتكس للغرب نجمٍ معى الصفره بدى

‏لا بغيت النوم عقب العتيم وهب نود ‏لاعني من لايع الحب حزنٍ وزهدى

وغرد «ضويحي بن راشد المري» ببيتين من كلمات الشاعر ضويحي المري وهما:

انا لي سنه لا هفت الشمس تالي عصير يجيني بلا وابعد عن الخلق واغيب

اعذل على حالي وروحي واقول بخير وانا والله اني لا بخير ولا طيب

أما «ناصر المنصوري» فقدم بيتين من كلمات الشاعر هادي بن صالح الربيعي المنصوري:

أنا أعوي عوى ذيبٍ يراقب عشاه وهاب ومن خوف عجلات الذخاير يصيدنه

على اللي طرح فالكبد مرعاه والمعزاب وهيف الضلوع الداخليات وسعنه

فيما قدم «مسعود بن شعفول» بيتين من قصيدة للشاعر...:

حي من ذا منزله يوم علمي والعهد ‏ذي مـنازلهم و يـا حـي مـن بـيرودها

‏ودي اجـيهم و سـلمي عـليهم ما ورد ‏و جـيتن بـلا غرض بارز«منقودها

لجنة التحكيم

مع نهاية الأمسية الثالثة من رحلة البحث عن فارس المنكوس للموسم الثاني «المنكوس»، أعلنت لجنة تحكيم البرنامج تأهل كل من (عبدالله فهد الصخابرة ومسعود بن شعفول) من السعودية، ليحجزا مقعديهما في المرحلة القادمة.

أما بقية المتسابقين وهم (خالد الساطوح من السعودية، سالم ناصر آل سالم من الكويت، ضويحي بن راشد المري من السعودية، ناصر بن هادي المنصوري من الإمارات) فينتظرون دعم وتصويت المشاهدين لهم على مدار الأسبوع، لتأهل اثنان منهم للمحطة القادمة من المسابقة من خلال التصويت عبر موقع برنامج المنكوس (www.almankous.ae ) أو التطبيق الخاص به، حيث تبقى نجمان من رحلة الأمسية الأخيرة من المرحلة الأولى، والذين يكملون قائمة الـ 12 مع بداية المرحلة الثانية الأسبوع القادم.