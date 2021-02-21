5 طرق للعناية بالبشرة

أبوظبي (الاتحاد)



يلجأ كثيرٌ من السيدات إلى روتين يومي حتى يتمتعن ببشرة جميلة خالية من العيوب، لكن هذا يجب أن يشمل اتباع نظام غذائي صحي، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة الرياضة. وكشف الدكتور سيد ناظم حسين طبيب الأمراض الجلدية وجراح التجميل في الهند عن أن هناك بعض الأسرار البسيطة وراء البشرة المثالية، حسب موقع «Times Of India».

النظام الغذائي

يفترض معظم الأشخاص، أن تناول الوجبات السريعة لن يؤثر على بشرتهم، ولكن ذلك غير صحيح، حيث يلعب نظامك الغذائي دوراً مهماً في ضمان صحة بشرتك بشكل عام، ويساعد على التمتع ببشرة خالية من حب الشباب والعيوب والبقع الداكنة وعلامات الشيخوخة وغيرها.

الترطيب الداخلي

يعتبر جفاف الجلد هو الأكثر شيوعاً الذي يؤثر على مظهر البشرة، وعندما يصاب الجسم بالجفاف، تنهار المعادن الأساسية بما يجعل البشرة شاحبة، ويفقد الجلد رطوبته وجماله.

تأكدي من شرب كمية كافية من الماء والسوائل لترطيب جسمك بشكل متكرر، حيث يساعد ذلك على تنظيم درجة حرارة الجسم وتعزيز جهاز المناعة، وبالتالي يمنع الإصابة بالمرض خلال الطقس البارد أو في موسم الأنفلونزا.

الترطيب الخارجي

من الضروري الحفاظ على الطبقة الخارجية من البشرة، باستخدام المستحضرات المرطبة للوجه في الشتاء، أو بوضع واقٍ من الشمس لحماية بشرتك من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية في الصيف، بما يساعد على تقليل البقع وعلامات الشيخوخة.

الماء الساخن

يؤذي الهواء والماء الساخنان البشرة ويؤديان إلى إصابتها بالجفاف والحكة، حيث تزيل الحرارة الزيوت الطبيعية الأساسية من الجلد؛ لذلك يفضل الاستحمام بالماء الفاتر، ووضع المرطب بعد الاستحمام مباشرة.

العلاجات المنزلية

تتغير طريقة العناية بالبشرة، في الشتاء عن الصيف، ويمكن أن تكون التركيبات المنزلية مفيدة في تلك الحالة والتي تتضمن العسل والكركم والحليب وقشر الموز والصبار وغيرها من المواد الطبيعية التي يمكن مزجها لعمل أقنعة مفيدة ومغذية للبشرة لتنعيمها وإزالة البقع الداكنة وعلامات الشيخوخة. إلا أنه يجب التأكد من الطريقة الصحيحة لاستخدام هذه العلاجات، وأنها مناسبة لنوع بشرتك عن طريق اختبار حساسية على جزء صغير من بشرتك لتجنب أي نتائج ضارة.