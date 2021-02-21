تغذية صحية في أوقات الامتحانات

ترجمة عزة يوسف

ينصح خبراء التغذية الآباء والأمهات بالحرص على تقديم أغذية صحية لأبنائهم خلال فترة الامتحانات، حتى يتمكنوا من التركيز أثناء المذاكرة، وتكون لديهم الطاقة الكافية طوال اليوم.

الكربوهيدرات

تؤدي الكربوهيدرات المعقدة، مثل دقيق الشوفان إلى إطلاق الطاقة ببطء، وتساعد الأطفال على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما أنها غنية بالقيم الغذائية.

المكسرات والبذور

تعد المكسرات والبذور وجبة خفيفة جيدة وصحية، فاللوز وبذور الكتان والجوز، يمكنها تعزيز التركيز، وتقوية الذاكرة، حيث يمكن إضافتها إلى العصائر والسموثي والسلطات.

تجنب الأطعمة السريعة

قد يبدو تناول البطاطس المقلية لذيذاً ومغرياً، إلا أن الأطعمة الدهنية والسكرية تجعل الأطفال يشعرون بالكسل؛ لذلك يجب تشجيعهم على تناول وجبات خفيفة صحية، مثل المكسرات والفواكه والزبادي، وغيرها من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية.

تقليل الكافيين

يلجأ العديد من الصغار إلى تناول مشروبات القهوة ليظلوا مستيقظين أثناء المذاكرة، إلا أن خبراء صحة الأطفال ينصحون بعدم جعل الأطفال يعتادون الكافيين.



زيادة الماء

يجب التأكد من بقاء أجسامهم مُرطبة، عن طريق تناول كمية كافية من الماء الذي يجعلهم في حالة يقظة، ويحد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السريعة.

أطعمة المناعة

يجب أن يتناول الأطفال أطعمة غنية بفيتامين «سي» لتعزيز المناعة والحفاظ على صحتهم، لتفادي الأمراض والعدوى في وقت الامتحان، وأفضل مصدر له من الفواكه، مثل البرتقال والكيوي والبابايا والفراولة، وتعد وجبات خفيفة ومليئة بالمغذيات.