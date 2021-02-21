داليا مصطفى.. صحفية متمردة

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت داليا مصطفى عن ملامح الشخصية التي تقدمها في مسلسل «الحرير المخملي»، حيث تلعب لأول مرة دور صحفية متمردة تسعى لتحقيق طموحها في ظل مجتمع ذكوري وحياتها في الريف وسيطرة أب متسلط.

وقالت إن الأحداث تبدأ في حقبة الثمانينيات، وتستمر إلى الألفية الجديدة، حيث يعيش الأب في قصر كبير، وينقلب أولاده عليه بسبب الشدة التي يعاملهم بها.

ويشارك في البطولة مصطفى فهمي، أحمد وفيق، هالة فاخر، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد وتوفيق وشادي أسعد وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

وأضافت داليا: الشخصية أغرتني؛ لأنها تقدمني بشكل جديد، وفيها فكر مختلف على الرغم من أصولها الريفية فمن أجل طموحها تتغلب على الطابع القروي، وتتحدى الجميع، وتخوض العديد من الصراعات، حتى تصبح رمزاً للمرأة الناجحة.

وأشارت داليا إلى أنه سيتم خلال أيام عرض مسلسلها «في يوم وليلة» من 35 حلقة، ويشاركها البطولة أحمد رزق، أيتن عامر، ونضال الشافعي، وتدور أحداثه في إطار الغموض والإثارة، وتجسد دور فنانة مشهورة تربطها علاقة عاطفية برجل متزوج.