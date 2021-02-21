«بناء الأسرة» في مكتبة خورفكان

الشارقة (الاتحاد)

أكد الدكتور علي الزعابي، من جامعة الشارقة، أهمية دور الأسرة في بناء قيم الأبناء وسلوكياتهم، إلى جانب مسؤوليتها عن تنشئة الأجيال وتحقيق معاني التكافل الاجتماعي، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية والثقافية لدى أفرادها.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتراضية التي نظمتها مكتبة خورفكان، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تعقدها مكتبات الشارقة خلال شهر فبراير الجاري حول التنمية البشرية وتطوير الذات والثقافة والتربية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وتحدث الزعابي، في مستهل الجلسة التي أقيمت عبر تطبيق «زووم» تحت عنوان «الهندسة الإيجابية للكيان الأسري»، عن مفهوم الأسرة في فكر القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أنها نواة وجوهر المجتمع، وهي كذلك أمان واطمئنان وسعي للتكاتف.