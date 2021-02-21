«أوليفر بلاك» فيلم مغربي يُعالج قضية الهجرة

محمد نجيم (الرباط)

يناقش فيلم «أوليفر بلاك» المغربي إشكالية الهجرة التي تعصف بحياة الإنسان وتقتلعه من جذوره، حيث يقطع بطل الفيلم مسافات طويلة في أحراش وأدغال أفريقيا ليصل إلى المغرب بحثاً عن فرصة للهجرة إلى أوروبا، كسائر شباب أفريقيا، وينقذ ما يمكن إنقاذه من حياته وتأمين حياة شريفة له ولأسرته.

من هذا المنطلق، تتأسس رؤية المخرج المغربي توفيق بابا السينمائية في فيلمه «أوليفر بلاك»، والذي توج بعدد من الجوائز المغربية والعالمية؛ أبرزها جائزة أحسن فيلم سينمائي أجنبي في المهرجان الدولي للسينما بالبرازيل، وجائزة أحسن دور رجالي توج بها بطل الفيلم في المهرجان الدولي للسينما بإسبانيا، وجائزة أحسن ممثل ثانوي في المهرجان الوطني للسينما المغربية الذي ينظم في طنجة، كما يتطلع هذا الفيلم للفوز بإحدى جوائز «غولدن غلوب» العالمية في دورته المقبلة، التي ستنطلق يوم 28 فبراير الجاري.