مستوى قياسي لـ«إجازات الاكتئاب» في ألمانيا

برلين (د ب أ)

وصل عدد الإجازات المرضية التي حصل عليها موظفون ألمان العام الماضي بسبب الإصابة بأمراض نفسية، إلى مستوى قياسي.

وكشفت شركة «دي ايه كيه» للتأمين الصحي، من خلال تحليل لإجازات المستفيدين من خدماتها، أن كل مؤمن عليه تغيب عن العمل 2.65 يوم العام الماضي بسبب مشاكل الاكتئاب أو اضطرابات التكيف، مقابل 1.7 يوم عام 2010.

وقال اندرياس شتروم، الرئيس التنفيذي للشركة: «البيانات تكشف معاناة أصحاب المشاكل النفسية من قيود كورونا».

وأوضحت الشركة أن النساء كن أكثر تغيباً عن العمل بمعدل 3.4 يوم مقابل يومين للرجال.