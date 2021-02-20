مهرجان البرقوق

بداية من السبت الأخير من فبراير وحتى الحادي عشر من مارس كل عام، يخرج سكان منطقة نانجينغ بمقاطعة جيانغسو شرق الصين، ومعهم آلاف الزوار والسياح إلى الحدائق والمزارع للاستمتاع بجماليات أزهار البرقوق بلونيها الزهري والأبيض، ومتابعة فعاليات ومعارض مهرجان «نانجينغ الدولي لأزهار البرقوق» الذي يقام خصيصاً لهذه المناسبة.

(أ ف ب)