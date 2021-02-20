الفيضانات تجتاح جاكرتا

أغرقت الفيضانات أحياء كاملة من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وبلداتها المجاورة، في أعقاب أمطار غزيرة أدت إلى نزوح آلاف السكان.

وتضرر 139 حياً على الأقل في جاكرتا جراء الأمطار، وجرفت المياه أعداداً كبيرة من السيارات وغمرت معظم المنازل، بعد أن ارتفع مستواها لنحو مترين.. وقال ارسيا ديفا أحد سكان جاكرتا: «غمرت المياه منازل الحي الذي أسكنه، وأصبح السكان عالقين داخل بيوتهم».

ولجأ مواطنون إلى وسائل التواصل الاجتماعي، للحديث إلى أسرهم المحاصرة في منازلهم. جاكرتا (د ب أ)