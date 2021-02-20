من الملك إلى الإرهابي.. مهن النجوم في دراما رمضان 2021

محمد قناوي (القاهرة)

اقترب الموسم الدرامي الرمضاني، وظهرت ملامح الشخصيات والمهن التي يقدمها النجوم في أعمالهم التي تعرض خلال الشهر.. ويتنافسون هذا العام بشخصيات جديدة، بعضها يقدمونها لأول مرة.

يجسد يحيى الفخراني في مسلسله «نجيب زاهي ذركش»، دور محامٍ مخضرم وأستاذ جامعي له 4 أبناء، يدخل في صراع معهم ويعاني من جحودهم، ويشارك في بطولته أنوشكا، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

تلعب يسرا في مسلسل «حرب أهلية» دور طبيبة تجميل ولديها ابنة تدخلها في العديد من الصراعات، كما تواجه خلافات مع زوجها، ويشاركها البطولة باسل خياط وجميلة عوض، تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز.

تجسد منى زكي دور مهندسة زراعية، خلال مسلسل «تقاطع طريق»، وتعمل في مزرعة خاصة بزوجها، ولدية منحل عسل تعمل فيه ويسميه باسمها لحبه الشديد لها، قبل أن تنقلب الأحداث بسبب الخيانة.

أما أحمد السقا فيقدم في مسلسل «نسل الأغراب»، شخصية تاجر أقمشة له هيبة كبيرة في الصعيد، يعيش في جزيرة يتحكم فيها، ويدخل في صراعات مع منافسه ويشتركان في حب امرأة، ويدخل السجن بعد اتهامه في جريمة قتل.

يظهر الفنان أحمد عز في مسلسل «هجمة مرتدة» بشخصية شاب يسافر للخارج بحثا عن لقمة العيش، ويتعرض لمحاولة تجنيده للعمل من استخبارات دولة أجنبية، ولكنه ينجح في التواصل مع المخابرات المصرية التي تقوم بتدريبه للعمل كعميل لها.

يجسد كريم عبدالعزيز شخصية ضابط شرطة، في حين يجسد أحمد مكي شخصية إرهابي في مسلسل «الاختيار2»، الذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم منهم، بشرى ومحمد فراج ورياض الخولي، وتأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

يؤدي عمرو يوسف شخصية أحمس في مسلسل «الملك» المأخوذ عن رواية «كفاح طيبة» للأديب العالمي نجيب محفوظ، ويشارك في بطولته صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصري، ويتناول قصة طرد الهكسوس من مصر.

ويظهر محمد إمام في مسلسل «النمر» بشخصية شاب صعيدي يحضر للقاهرة ويعمل في الصاغة حتى يصبح تاجر ذهب كبيراً، ويواجه مجموعة من الصراعات.

يقدم ياسر جلال في مسلسل «ظل راجل» شخصية معلم رسم، وفي النصف الثاني من اليوم يعمل سائقاً لتحسين دخله، وتتعاون معه للمرة الثانية نور التي تقوم بشخصية طبيبة.

في مسلسل «القاهرة كابول» الذي يناقش ظاهرة الإرهاب في إطار تشويقي، من خلال ثلاث قصص حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، يقدم طارق لطفي شخصية إرهابي، أما فتحي عبدالوهاب فيقدم شخصية مذيع تليفزيوني، ويلعب خالد الصاوي دور ضابط شرطة.