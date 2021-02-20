سنايدر يعيد تصوير «الملك آرثر»

أبوظبي (الاتحاد)

كشف المخرج الأميركي زاك سنايدر عن أنه يعمل على إعادة تصوير فيلم «الملك آرثر» لعرضه على الشاشة الكبيرة قريباً.

وأوضح المخرج، البالغ 54 عاماً، أنه يسعى لإخراج نسخة مُطورة ولكنها ملتزمة بالرواية الأصلية من أسطورة «الملك آرثر»، موضحاً أنه لطالما اهتم بتلك الرواية التي خرجت للسينما عدة مرات.

ووفقاً لموقع «Female First»، كانت آخر محاولات طرح الرواية في عام 2017 من خلال فيلم «الملك آرثر: أسطورة السيف» الذي أخرجه جاي ريتشي، وقام ببطولته تشارلي هونام بجانب العديد من النجوم.

وعلى الرغم من أنه كان من المخطط إطلاق ستة أجزاء أخرى من الفيلم، إلا أنه تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بعدما تعرض الفيلم لانتقادات شديدة من النقاد، وتراجعت عائداته في شبابيك التذاكر حيث حقق 148 مليون دولار فقط، بينما وصلت تكلفته إلى 175 مليون دولار.

ولطالما اهتم سنايدر بعالم الأبطال الخارقين، إذ إنه أخرج أفلاماً مثل «الرجل الفولاذي»، و«باتمان ضد سوبرمان: فجر العدالة»، بالإضافة إلى إنتاج أفلام مثل «فرقة انتحارية» و«رجل الماء» و«المرأة الأعجوبة».