دنيا في «المدينة»

سعيد ياسين (القاهرة)

تخوض دنيا سمير غانم سباق الدراما التلفزيونية الرمضانية بمسلسل «المدينة»، وقالت لـ«الاتحاد»: إن الأحداث تدور في إطار درامي استعراضي غنائي في حلقات منفصلة متصلة، حيث تتناول كل حلقة قصة مختلفة وفي شكل جديد. وأشارت دنيا إلى أنه كان مقرراً تقديم المسلسل في 30 حلقة، ولكن نظراً لضيق الوقت والتدابير وإجراءات الاحترازية الخاصة بـ«كورونا»، قرر القائمون على العمل الاكتفاء بتقديم 15 حلقة فقط.

ويشارك في بطولة العمل عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبدالعزيز، تأليف هشام جمال وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال.

وأبدت غانم سعادتها بالعودة إلى الدراما الرمضانية، بعد عامين من الغياب، خصوصاً وأن مسلسلاتها التي عرضت خلال رمضان حققت نجاحاً جماهيرياً ونقدياً كبيراً، ومنها «لهفة» و«نيللي وشريهان» و«في اللا لا لا لاند»، و«الكبير أوي».

وأكدت دنيا على أنها لا تعرف الموعد النهائي لعرض فيلمها «تسليم أهالي»، الذي انتهت من تصويره قبل فترة، ويعد أول بطولة سينمائية مطلقة لها، ويعيدها الى السينما بعد غياب منذ شاركت مع أحمد حلمي في «لف ودوران» العام 2016، وتجسد فيه شخصية فتاة ترتبط بعلاقة حب مع شاب، وقبل زواجهما تتعرض لمطاردة من سيدة عجوز تقع في غرام الشاب.