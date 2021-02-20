رشاقة بدون جوع

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت أخصائية التغذية الأسترالية ليان وارد عن أنها تمكنت من خسارة بعض الوزن، وتتمتع برشاقة أكثر مما كانت عليها في العشرينات من عمرها، عن طريق بعض الطرق السهلة لزيادة التمثيل الغذائي، دون الحاجة إلى التجويع.

وقال إنها وصلت للوزن الذي كانت تحلم به، من خلال تناول المزيد من الطعام وعدم حساب السعرات الحرارية، والاستماع إلى متطلبات جسدها عندما يتعلق الأمر بممارسة التمارين الرياضية.

وتشجع ليان النساء على فعل الشيء نفسه، موضحة أنه لا يمكن التمتع بالرشاقة أبداً إذا ظلت المرأة تعاني من الجوع والحرمان، بل يجب عليها تفهم مشاعرها والقيام بأشياء لتقليل مستويات التوتر دون محاولة الوصول للكمال بحمية قاسية ورياضة عنيفة.

ونقل موقع «London News Time» عن ليان تجربتها، وقالت إذا كنتِ تريدين أن تفقدي دهون الجسم نهائياً، يجب أن تعالجي علاقتك بالطعام أولاً، حيث إن التغيير يستغرق وقتاً ولكنه يستحق الانتظار.

وتنصح بزيادة البروتين مع كل وجبة، كأول خطوة تساعد على تعزيز التمثيل الغذائي وتخفيض نسبة الدهون في الجسم، بجانب رفع الأوزان الثقيلة، والحصول على نوم جيد، وتجنب الحرمان والنقص الشديد في السعرات الحرارية، الذي يؤدي إلى بطء معدل الأيض.