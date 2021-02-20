«المنكوس» ينطلق الأحد بحلقته المباشرة الثالثة

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق في العاشرة من مساء الغد، ثالث حلقات البث المباشر من برنامج «المنكوس» بموسمه الثاني، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وذلك من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي وعبر قناتي «الإمارات» و«بينونة».

وسيجتمع في الحلقة ستة نجوم ليقدموا روائعهم أمام أعضاء لجنة التحكيم، حيث سيشارك في الحلقة كل من (‏خالد الساطوح من السعودية، سالم ناصر آل سالم من الكويت، عبد الله الصخابرة من السعودية وضويحي بن راشد المري من السعودية، ناصر المنصوري من الإمارات، مسعود بن شعفول من السعودية). وكانت الحلقة الماضية من برنامج المنكوس قد أسفرت عن تأهل كل من (سعود ابن جابر آل جوزاء من السعودية ونهيان مبارك المنصوري من الإمارات) بـ 48 درجة لكل منهما، أما بقية المتسابقين وهم (هادي بن ربعه من الكويت، زايد بو حميد المزروعي من الإمارات، فيصل المدارية من السعودية)، فينتظرون دعم وتصويت المشاهدين لهم على مدار أسبوع، حيث ينتهي التصويت مطلع الحلقة المقبلة، ليتأهل اثنان منهم للمحطة القادمة من المسابقة من خلال التصويت لهم عبر موقع برنامج المنكوس (www.almankous.ae ) أو التطبيق الخاص به.