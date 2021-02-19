«عود حي».. صراع الحب والمال في 2021

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يجتمع نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية الخليجية في صراع الحب والمال ضمن أحداث مسلسل «عود حي» المقرر دخوله السباق الدرامي الرمضاني 2021، والذي يتم تصويره حالياً في أبوظبي، تحت إدارة المخرج سامي العلمي، وهو مأخوذ عن رواية الكاتبة الإماراتية مريم العفاد المنصوري التي تحمل الاسم نفسه «عود حي»، وسيناريو وحوار سماح المجوشي.

يشارك في بطولة العمل ممثلون من الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، منهم جاسم النبهان ومنصور الفيلي ويوسف الكعبي وشيلاء سبت وأحمد إيراج وعبد الله القحطاني وشعيفان محمد ونورا بالألف ونواف الفجي ووفاء الخالدي، وتركز قصة المسلسل حول عائلة رجل الأعمال الثري «ناصر الناصر»، ويجسده جاسم النبهان، الذي لديه ثلاثة أبناء وابنتان إحداهما «حصة» تلعب دورها شيلاء سبت التي تتمحور حولها أحداث العمل، وتجسد شخصيات أخرى أدواراً مهمة في المسلسل وهم أقارب «ناصر الناصر»، حيث يعيش قلقاً وهو يراقب أبنائه، المفترض أن يرثوا شركته، التي بناها بجهده طوال سنوات عمره.

محاكاة الواقع

جاسم النبهان بطل العمل، وجه شكره إلى لجنة أبوظبي للأفلام و«TwoFour 54» ودنيا للإنتاج الفني، الذين تعاونوا من أجل إتاحة الفرصة لهم كممثلين أن يواصلوا إبداعاتهم، وسهلوا عملية تصوير «عود حي» في أبوظبي، لكي يستمتع المشاهد بالعمل الجديد، رغم صعوبات التصوير والتنقل بسبب أزمة «كورونا»، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، حفاظاً على سلامة العاملين. وتابع: محاكاة الواقع من أصعب الأعمال التي من الممكن أن يقدمها الفنان، و«عود حي» يستعرض قضايا تهم المجتمعات العربية.

قصة واقعية

ويتفاءل المخرج سامي العلمي بأن يكون «عود حي» منافساً قوياً للدراما الأخرى، خصوصاً أنه قصة واقعية مأخوذة عن رواية مريم العفاد المنصوري، التي حققت صدى كبيراً في السوق الثقافية، كما يشارك فيه أكثر من 100 ممثل بين مخضرمين وشباب وكومبارس، وسط تحديات لتنفيذ العمل بشكل يليق بمستوى المشاهد.

وقال: هناك العديد من الخيوط الدرامية الجديدة الخارجة عن المألوف في هذا المسلسل، لافتاً إلى أنه يتبقى 20% تقريباً من باقي المشاهد، التي صورها بالكامل في أماكن متفرقة بأبوظبي مثل جزيرة ياس وكورنيش أبوظبي والحديريات والبندر وحديقة أم الإمارات.

عنصر الاستمتاع

وعبرت شيلاء سبت عن سعادتها للعب دور البطولة في هذا العمل المميز، وقالت: أكثر ما شدني لـ «عود حي» أنه قصة حقيقية تمس المجتمع، فلا تزال قضية صراع العائلات حول الميراث موجودة، إلى جانب مناقشة قضايا أسرية واجتماعية أخرى تتعلق بالأبناء والزواج والحب، كاشفة عن أنها تلعب في العمل الشخصية الرئيسية «حصة» فرغم المشكلات والظروف الصعبة التي تمر بها، إلا أن عودها لا يزال حياً بشخصيتها القوية وذكائها في التعامل مع الآخرين.

تجربة مختلفة

لفت عبد الله القحطاني إلى أنه يجسد شخصية «ذياب» وهو إنسان بسيط محب للحياة ويقدم المساعدة دائماً للآخرين.. ووصف نوف الفجي «عود حي» بالتجربة المختلفة على الدراما الخليجية، خصوصاً أنه لا يناقش فقط صراع الأشقاء على الميراث، إنما أيضاً النفوس التي تتغير بسبب المال، موضحاً أنه يلعب دور «راشد» أصغر أبناء ناصر الناصر، ويدخل في خطوط رومانسية، وصراعات مع أشقائه.. ومن ناحيتها كشفت نور بالألف أنها تجسد شخصية «أصالة»، وهي صديقة «حصة»، التي تعرف أسرارها وكل تفاصيل حياتها، وتقف إلى جانبها في الأوقات الصعبة.

أحمد إيراج وشيلاء سبت في لقطة من المسلسل

عمل كلاسيكي

أحمد إيراج، الذي يلعب دوراً مركباً بشخصية «سعيد»، أوضح أن تجربته مع «عود حي» مختلفة من ناحية الدور، أو التعاون الأول بينه وبين المخرج سامي العلمي، وقال: ليس الدور فقط هو ما يظهر الفنان بحلة جديدة، فتعامله مع ممثلين جدد يخرجون طاقاته التمثيلية، ومخرج يقرأ موهبته، يجعله يظهر على الشاشة ويخرج إبداعاته وكأنها المرة الأولى له، وهذا بالفعل ما حدث معي في «عود حي»، الذي يندرج تحت سلسلة الأعمال الكلاسيكية، حيث يستعرض مشكلات اجتماعية، ورغم حداثة العصر الذي نعيشه، إلا أن لهذه النوعية من الأعمال الدرامية التلفزيونية جمهورها.