أغرب عادات إنفاق المشاهير

ترجمة: عزة يوسف

ينفق أصحاب الملايين والمليارات، مبالغ طائلة على اليخوت والقصور والسيارات، ولكن البعض لديهم أذواق أكثر غرابة وعادات إنفاق فريدة، حسب تقرير نشره موقع «Business Insider».

مايك تايسون

اشترى الملاكم الأميركي مايك تايسون ثلاثة نمور بنغالية بتكلفة 70 ألف دولار لكل منها، ويدفع لمدرب خاص بها 125 ألف دولار سنوياً، واشترى حوض استحمام من الذهب عيار 24 بقيمة 2.2 مليون دولار، بمجموع 2.395 مليون دولار.

كانييه ويست

اشترى المغني الأميركي كانييه ويست جمجمة ذهبية بقيمة 34 ألف دولار كهدية للمغني جي زي، وتاجاً مرصعاً بالألماس سعره 62 ألف دولار لابنته نورث ويست.

واشترى أسناناً مرصعة بالألماس لنفسه تكلفتها 60 ألف دولار، وتردد أنه وزوجته كيم كارداشيان أنفقا 750 ألف دولار لشراء أربعة مراحيض مطلية بالذهب، بمجموع 906 آلاف دولار.

ليدي غاغا

تخاف المغنية الأميركية ليدي غاغا كثيراً من الطاقة السلبية حتى إنها أنفقت 250 ألف دولار على مقياس للمجال الكهرومغناطيسي للكشف عن وجود أي طاقة سلبية.

ويُقال: إنها أنفقت 52 ألف دولار على تأجير كيميائي مدرب من ناسا ليجعل البخار يتصاعد من فستانها خلال جولتها الغنائية «حفل الوحش» بقيمة 19 ألف دولار ليصل مجموع ما أنفقته بطريقة غريبة مؤخراً إلى 321 ألف دولار.

نيكولاس كيدج

دفع النجم الأميركي الشهير نيكولاس كيدج 276 ألف دولار لشراء جمجمة ديناصور نادر في العام 2015، اتضح لاحقاً أنها مسروقة، واضطر لتسليمها للسلطات.

كما دفع 150 ألف دولار لشراء إخطبوط أليف، واشترى قلعتين وزوجاً من الكوبرا البيضاء، بمجموع 426 ألف دولار على هواياته الغريبة.

دريك يميل إلى الأشياء الفريدة

الموسيقي والممثل الكندي دريك له ذوق فخم ويميل إلى الأشياء الفريدة، فقد اشترى مرتبة فاخرة من شعر الخيل، مع كافيه خاصة به للمشروبات مُدمجة في اللوح الأمامي للسرير. كما أنه قام بتزيين سيارته الـ«رولز-رويس فانتوم»، بشكل بومة من الذهب المرصع بالألماس.

ماريا كاري

وتنفق المغنية الأميركية ماريا كاري 100 ألف دولار شهرياً على توصيل زهور ذات أنواع غريبة إلى أي مكان تتواجد فيه، و45 ألف دولار على جلسات السبا لكلابها، وجهزت منزلها بتصاميم غريبة، مثل غرف أطفالها على شكل الحلوى، بمجموع 145 ألف دولار.

باريس هيلتون

اشترت الممثلة والعارضة الشهيرة باريس هيلتون لكلابها بيت كلاب من طابقين مع تكييف هواء وتدفئة وأثاث وإضاءة لتحسين مزاجهم بتكلفة 325 ألف دولار.