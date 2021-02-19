مها أبو عوف في «الحرير المخملي»

سعيد ياسين (القاهرة)

تشارك مها أبو عوف في مسلسل «الحرير المخملي» والمقرر عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وقالت لـ«الاتحاد»، إن العمل مأخوذ عن رواية أميمة عز الدين، وتدور أحداثه خلال أربعينيات القرن الماضي.

وتجسد مها فيه شخصية سيدة يتوفى زوجها في ظروف غامضة، وتقرر العيش وحيدة، خاصة وأنها لم تنجب، وتدخل في صراع مع شقيقها بسبب الميراث وتصرفاته مع أخوته.

ويتناول المسلسل قصة عائلة إقطاعية تعيش في مدينة المنصورة ويتميز كبيرها بالحدة والصرامة في تعاملاته مع أبنائه وإخوته والمحيطين به، ودائم الاعتقاد أنه على صواب في كل قراراته.

ويشارك في البطولة مصطفى فهمي وهالة فاخر وداليا مصطفى وأحمد وفيق ودنيا عبدالعزيز وأحمد عبدالغني وهاجر الشرنوبي وإخراج أحمد حسن.

وأوضحت أبو عوف أن المسلسل من 60 حلقة، وأن عرضه بعيداً عن شهر رمضان لا يمثل مشكلة، خصوصاً وأن العديد من المسلسلات التي عرضت بعيداً عن رمضان حققت نجاحاً لافتاً على المستويين الجماهيري والنقدي.