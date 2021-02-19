بيل جيتس.. «المزارع»

شعبان بلال (القاهرة)

احتل الملياردير الأميركي بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، صدارة أثرياء العالم في الاستثمار في مجال الزراعة، سواء امتلاك أراضٍ أو دعم المزارعين أو تربية الخيول.

وينافس جيتس، الذي يُعد رابع أغنى شخص في العالم بثروة 121 مليار دولار، آخرين من أثرياء العالم في امتلاك الأراضي الزراعية، وعلى رأسهم جون مالون رئيس شركة «Liberty Media» الأميركية الذي احتل المركز الأول بامتلاكه 2.2 مليون فدان، وتلاه رجل الأعمال تيد تورنر، مؤسس شبكة CNN، بمليوني فدان في 8 ولايات.

وذكر تقرير للمجلة الأميركية The Land Report المعنية بنشر ما يهم أولئك الذين يمتلكون أو يسعون لامتلاك أو الاستثمار في الأرض، أن جيتس يملك محفظة ضخمة من الأراضي الزراعية تغطي 18 ولاية أميركية، ترتكز أكبر مساحة منها في ولاية لويزيانا، موضحاً أن الأراضي مملوكة له مباشرة من خلال إحدى شركاته الاستثمارية.

وإلى جانب الاستثمار الزراعي، اشترى جيتس مزرعة خيول بقيمه 18 مليون دولار، حيث ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مؤسس شركة مايكروسوفت اشترى المزرعة الواقعة في مدينة سان دييجو جنوب ولاية كاليفورنيا، وتبلغ مساحتها تقريباً 200 فدان، لتكون مزرعة الخيول الثانية التي يمتلكها.

ولم يقتصر نشاط جيتس على امتلاك الأراضي والاستثمار الزراعي في مساحة تصل إلى ربع مليون فدان، لكن امتد إلى دعم المزارعين، ففي عام 2008 دعم المزارعين بـ 306 ملايين دولار كمنح تشجيعية.