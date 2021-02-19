الأمير هاري وزوجته ميغن يفقدان كل ألقابهما الرسمية

فقد الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث الثانية وزوجته ميغن كل ألقابهما الرسمية، بعدما أكدا للملكة انسحابهما نهائياً من العائلة الملكية البريطانية، على ما أعلن قصر باكينغهام، اليوم الجمعة.

وفي ظل تصميم الزوجين على المضيّ في قرار انسحابهما من العائلة الملكية إثر الفترة الانتقالية التي مُنحت لهما، واستمرت سنة، سيفقد دوق ساسكس ألقابه العسكرية التي كان متمسكاً جداً بها، فيما ستفقد زوجته رعايتها لأنشطة خيرية، وفق بيان القصر الملكي الذي قال إن «الجميع حزينون لهذا القرار».