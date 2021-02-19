" فايزر" و"بيونتيك" تختبران لقاح كورونا على الحوامل

قالت شركتا فايزر وبيونتيك إنهما بدأتا دراسة دولية على 4000 متطوعة لتقييم سلامة وفعالية لقاحهما للوقاية من كوفيد-19 في الحوامل الأصحاء.

والحوامل أكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة لكوفيد-19 وأوصى العديد من مسؤولي الصحة العامة بعض النساء العاملات في مهن عالية الخطورة بأخذ اللقاحات حتى دون دليل على أنها آمنة بالنسبة لهن.

ودعت المعاهد الوطنية الأميركية للصحة الأسبوع الماضي إلى زيادة إدراج الحوامل والمرضعات في أبحاث لقاح كوفيد-19.

وقال علماء الأخلاقيات الحيوية واللقاحات وخبراء صحة الأم لسنوات إنه يجب إشراك الحوامل مبكراً في تجارب اللقاحات حتى لا يضطررن إلى الانتظار لفترة طويلة بعد التوصل للقاح ناجح.

وبرغم ذلك جرى استبعاد الحوامل من التجارب الأميركية الكبيرة المستخدمة للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ للقاحات كوفيد-19.

وتقول شركات صناعة الأدوية إنها بحاجة أولاً للتأكد من أن اللقاحات آمنة وفعالة بشكل عام.