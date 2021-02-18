4 وسائل لزيادة إنتاجك من المنزل

ترجمة عزة يوسف

نتيجة لوباء كورونا نفذت ملايين الشركات حول العالم إجراءات العمل من المنزل، وقدم موقع «Business World» بعض الوسائل التي يمكنك من خلالها زيادة التركيز وتعزيز الإنتاجية عند العمل بهذه الطريقة.

جدول زمني

قد تميل إلى قضاء المزيد من الوقت في العمل أو القيام بالمزيد من المهام في محاولة لإظهار أنه يمكنك العمل من المنزل دون أن يؤثر ذلك على أدائك.

ومع ذلك، فإن الالتزام بجدول منتظم هو طريقة مهمة لزيادة إنتاجيتك وتجنب تعرضك للإرهاق واستنزاف الطاقة، بما يحقق التوازن الصحي بين العمل والحياة.

جودة النوم

دون الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل، ستشعر بالتعب والإرهاق بالنهار ولن يمكنك تقديم أفضل ما لديك وستنخفض جودة عملك، لذلك من الضروري تحسين نوعية نومك وضمان حصولك على قسط كافٍ من الراحة كل ليلة.

مساحة منزلية

من المفيد أن يكون لديك مساحة مخصصة تمكنك من التركيز وتنفيذ مهام عملك بسهولة وراحة، وإذا كان لديك غرفة احتياطية أو مساحة فارغة يمكنك تحويلها إلى مكتب منزلي يشمل طاولة ومقعداً مريحين مع الأدوات التي تحتاجها في عملك.

تعزيز أدواتك

من المهم أن يكون لديك الموارد التقنية المناسبة لأداء وظيفتك مثل اتصال إنترنت بسرعة معقولة، وغيره من الموارد التي قد تساعدك على أداء عملك بسرعة وسهولة لزيادة إنتاجيتك.