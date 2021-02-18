اللوحات الفنية.. بهجة على الجدران

خولة علي (دبي)

لا تخلو المنازل من اللوحة الفنية، التي تكسبها تألقاً وجمالاً وتمنحها ثراءً وأناقة، وتكسو مساحات جدرانها، وتجعل منها واجهات فنية غنية، تتمازج وتتناغم مع مكونات وعناصر الديكور الداخلي في إطار ووحدة واحدة، فمن غيرها، تظل الجدران خاوية، رتيبة، تفتقر إلى عنصر يحرك فيها موجة من البهجة والحيوية، ويجعل منها مساحة غير عادية، حيث عكفت الفنانة عفراء الكتبي على تحويل شغفها بالرسم إلى لوحة فنية تجعل منها نافذة حية في كل بيت، لتترك بصمتها الفنية فيها، وأعطت الجدران مشاهد من مدارس فنية مختلفة، تعكس جمال المكان وتألقه، لتعطيها مزيداً من البهجة والحيوية.

أكدت الفنانة عفراء الكتبي، أن اللوحات الفنية النابعة من إحساس وفكر الفنان، تعتبر لحظة فكرية عايشها الفنان وأراد أن يعبر عنها من خلال فرشاته أو أي أداة يمكن أن يحاكي بها عالمه، لنجدها وقد شكلت على مساحات بيضاء، لتعطي جمالية لافتة، حيث المكان الذي ستشغله في عالم الديكور.

وقالت: بدأت مشواري في رحلة الرسم، منذ العام 2015، حيث قررت وضع رسوماتي في مواقع التواصل، ولاحظت إقبالاً كبيراً عليها، ولم أتخذ منهجاً محدداً في الرسم، إنما أجده عالماً واسعاً بالأفكار والإبداع، وكل شخص يبدع ويخطط ويرسم بذوقه الخاص، وتعلمت الرسم من كبار الرسامين، لكن بالأخير كل شخص يتخذ منهجاً خاصاً به ويجتهد بأسلوبه الخاص ومن هذا يطور عمله.

لوحات خفيفة

وأضافت: عادة ما تعطي اللوحات منظراً مشرقاً، ودائماً تعتمد على عدة متغيرات مثل حجم اللوحة، ونجد من أكثر الفراغات منسية عندما يتعلق الموضوع باللوحات الفنية، هي المطبخ، حيث يمكننا أن نعلق لوحات خفيفة مثل الورد أو لوحات تخص الأكل لتعليقها فوق الأرفف، أما غرف النوم، فيفضل أن توضع فيها لوحات هادئة تعطي طابعاً من الاسترخاء والهدوء وبألوان دافئه، حيث يمكننا وضع اللوحات مقابل السرير، أما المكتب، فيفضل أن توضع لوحات تخلق بيئة محفزه وملهمة للعمل، أما غرفة المعيشة أو الصالة، فهي من أهم الغرف، التي يمكننا وضع الكثير من اللوحات الصغيرة وننسقها، أو لوحة واحدة كبيرة.

نمط معين

وتؤكد الكتبي أن هناك أنماطاً كثيرة للوحات الفنية، مثل لوحات الفلين، لوحات أكريليك، لوحات معدنية، لوحات كانفاس، لوحات مع إطارات مختلفة الألوان والأحجام، لوحات ألوان مائية، لوحات خشبية، لوحات زيتية أو لوحات زجاجية، لوحات تعطي طابعاً كلاسيكياً وأخرى عصرية، فكل ديكور بحاجة إلى نمط معين من اللوحات الفنية التي لا بد أن تكون امتداداً لفكرة الديكور، كما يجب أن نضع في الحسبان تناسق الألوان بين الأثاث والجدران، ومراعاة مساحة الجدار ومساحة اللوحة، ولا يمكننا أن نضع كميات كبيرة من اللوحات في مساحة جدار ضيقة، كما يمكننا أن ننسق اللوحات بشكل هندسي أنيق، مع مراعاة الجدار المناسب واللون المناسب، والمسافة بين اللوحات، وضبط ارتفاع وزاوية اللوحة، واختيار الإطار المناسب واللون المناسب، وطريقة إضاءة المكان لإبراز اللوحة.

مرآة

وذكرت: يمكن تنسيق اللوحات بشكل أفقي أو عمودي، وعلينا أن نحرص أن تكون جميع اللوحات، سواء دون إطار خارجي أو بإطار، متماثلة مع اللون والشكل، ويمكننا أن نعلق أكثر من لوحة إذا كان الأثاث بسيطاً وخفيفاً، أما إذا كان هناك الكثير من الأثاث وألوان كثيرة، فيمكننا وضع لوحة واحدة بسيطة، واللوحات تعتبر مرآة جمال المنزل، إذا عرفنا كيف ننظم ونرتب اللوحات وفق الديكور المنزل سنحصل على منظر أنيق.

وترى أن لوحات المنزل فن وذوق وقواعد، وعلينا اختيارها بعناية وبحث وتدقيق، لأنها ستضفي الرونق المطلوب، التي ستعكس شخصيتك.