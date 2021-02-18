الأصفر والرمادي.. أناقة 2021

دبي (الاتحاد)

تأخذنا الألوان لخلق مساحات من التجديد والبهجة، في تفاصيل حياتنا المعيشية، ففي كل عام يجري الإعلان عن تركيبة لونية جديدة لأثاث المنزل، وفي هذا العام 2021، برز الرمادي والأصفر، وحسب متخصصي الديكور هما مزيج مثالي من الألوان الدائمة والراقية والنابضة بالحياة التي تنقل رسالة من القوة والأمل، حيث يقدم خبراء التصميم الداخلي عدداً من النصائح المهمة في كيفية انتقاء واختيار قطع المفروشات الرائعة بهذه الألوان لإضفاء لمسة من الأناقة إلى أجواء المنزل.

عالم من الجمال

وترى رشا عبدو مصممة داخلية أن الألوان عالم من الجمال، تلون تفاصيل حياتنا، وتأثر على نفسيتنا إيجاباً أو سلباً، كما أن لانتقاء الألوان دوراً هاماً في نجاح التصميم أو فشله، فهي تلعب دوراً مهماً لا بد عدم التهاون في الاختيار الصحيح للألوان، التي سوف تكون جزءاً من حياتنا اليومية، وفي كل عام تظهر ألوان جديدة تحاكي العام الجديد وتعبر عنه، وتحاول أن تجعل واقعنا مختلفاً أكثر بهجة وتجديداً، فالمرء بحاجة إلى أن يستشعر جمالية المكان من خلال ألوان مختلفة وبراقة، يلون بها مساحة منزله ويجعل منها بيئة مختلفة وغير تقليدية.

ونصحت فيما يتعلق بغرفة المعيشة، باعتبارها البيئة التي يوجد فيها أفراد الأسرة بشكل دائم، انتقاء خزانة باللون الرمادي الدافئ لتضفي الأناقة والمزيد من الشعور بالمساحة للتخزين، وإضافة مقعد باللون الأصفر المميز مما يخلق أجواءً تحاكي شروق الشمس داخل المنزل.

مساحات المعيشة

وقالت: تتمثل إحدى الطرق المجربة للاستفادة من غرف المعيشة ذات المساحات الكبيرة، في إدخال اللون الرمادي إلى بعض الأكسسوارات الدقيقة مثل الطاولات الجانبية أو المقاعد المريحة أو المرايا، ويقدم دمج هذه الألوان مع اللمسات الخشبية أو المعدنية مساحة معيشة متكاملة، موضحة أن استخدام اللون الرمادي في الأريكة، لتتميز بمظهرها المنظم والمريح بفضل تصميمها الرقيق، كما يمكن استخدامها مع أكسسوارات باللون الأصفر لإضفاء لمسة من الجمال والألوان الأنيقة على أجواء أي غرفة.

بيئة جذابة

وتضيف: يمكن إضافة إكسسوارات فنية بمزيج لوني يعبر عن تجمع هذه اللوحة المذهلة بين التصميمات الفنية المعاصرة والحديثة، حيث جرى تصميمها بشكل يدوي، وهو ما يجعل كل قطعة منها تختلف اختلافاً طفيفاً عن الأخرى، بالإضافة إلى أنها تتميز بالمرونة في الاستخدام.