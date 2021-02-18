احذر السكر «المخفي»

القاهرة (الاتحاد)

كشف خبراء عن أن السكر يمكن إخفاؤه في العديد من الأطعمة المحلاة، مما يزيد من كمية السعرات الحرارية في الطعام بشكل كبير، من دون أن يشعر الإنسان.

وأوضح الموقع الإلكتروني لخدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة أنه لا ينبغي للبالغين تناول أكثر من 30 جراماً من السكريات الحرة يومياً، إلا أنها توجد بكميات كبيرة في الحلويات والكعك والبسكويت والشوكولاتة وبعض المشروبات الغازية والعصائر.

ونقل موقع «Stars Post» عن الخبراء نصائحهم لتجنب السكريات غير الصحية المخفية في المنتجات، باختيار الفاكهة، لأنها تحتوي على سكر طبيعي غير مكرر، وبالتالي فهي أفضل بكثير من أي وجبات خفيفة حلوة، بسبب الألياف والمواد الغذائية التي تحتوي عليها.

وأضاف الخبراء أن استخدام التوابل والبهارات المختلفة مثل القرفة وجوزة الطيب والزنجبيل، والمستخلصات، مثل الفانيليا أو مستخلص اللوز، يمكن أن تضيف الكثير من النكهة التي تفتقدها في حالة عدم تناول السكر.

ويمكن استخدام بدائل السكر المكرر، التي يمكن استخدامها في الخبز والوصفات الأخرى، والتي تساعد على تجنب كثرة تناول السكر، وتقلل السعرات الحرارية.

كما يوصي الخبراء بتقليل الكربوهيدرات دون استبعادها بالكامل كمجموعة غذائية من نظامك الغذائي، إلا أن الاعتدال هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بها، حيث يؤدي تناول كميات كبيرة منها إلى زيادة الوزن وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.