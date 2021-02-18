المرأة تقرأ أفكار الآخرين

أبوظبي (الاتحاد)

أظهرت دراسة أجرتها عدة جامعات بريطانية أن المرأة قادرة على قراءة أفكار الآخرين، وبدرجات أفضل أحياناً من الرجل، حيث صمم علماء النفس في جامعات باث وكارديف ولندن اختباراً لقراءة الأفكار باستخدام بيانات لأكثر من 4000 شخص، سجلت النساء درجات أفضل من الرجال بشكل متكرر، في التوصل لمعرفة أفكار الآخرين، حيث سجل الرجال 12.1 درجة، بينما سجلت النساء 12.6 درجة.

وقال الدكتور بونيت شاه الباحث بقسم علم النفس بجامعة باث: إن التجارب وجدت أن السيدات يمتلكن قدرات قراءة للأفكار أكبر من نظرائهن من الرجال باستمرار، وهي قدرات تختلف لدى كل شخص عن الآخر، ويكون البعض أفضل من الآخر فيها بطبيعته.

وأوضح موقع «Evening Express» أن قراءة الأفكار تعتمد على فهم ما يفكر فيه الآخرون، بينما يتعلق التعاطف بفهم ما يشعرون به، بما يعني تفهم التجربة التي يعيشها الأشخاص الذين يعانون صعوبات في قراءة الأفكار مثل المصابين بالتوحد.