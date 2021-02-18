«الحلي تاريخ وزينة» في مجلة «مراود»

الشارقة (الاتحاد)

صدر مؤخراً عن معهد الشارقة للتراث العدد الجديد من مجلة مراود متضمناً ملفاً خاصاً بعنوان: الحلي تاريخ وزينة، بالإضافة إلى موضوعات تراثية وثقافية متنوعة، وكتب سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس التحرير، في افتتاحية العدد عن عوالم الأزياء والزينة، وقال: «الأزياء هي أُولى ملامح الهوية للشعوب، وقد تبارى الرجال والنساء في عمليات الاختيار، وفي تنويعات الأزياء، بدءاً من اختيار أنواعِ الأقمشة وألوانها وسمكها، ثم شكلها وأطوالها، وطرق تفصيلها وحياكتها. وقد اختلفت الأزياء من شعب لآخر؛ لأسباب جوهرية، أهمها جغرافية المكان، والطقس، ونوعية الأعمال والحِرف والمهن، لكن أغلب التأثير كان بسبب العادات والتقاليد، والمعتقد الديني، فللدين والمعتقد التأثير الأكبر».

وأضاف: انتشرت في الخليج العربي الأقمشة القطنية والحرير، فقد شاع استخدامهما؛ بسبب حرارة الجوّ، وارتفاع نسبة الرطوبة، أضف إلى ذلك انتشار تغطية الوجه، واستخدام الكحل والحنّاء للرجال والنساء؛ بسبب الغبار والعواصف الترابية والرياح.

وأوضح أنه شخصياً، بدأ اهتمامه بالأزياء منذ سنين طويلة، في الثمانينيات تقريباً، حينما التحق بفرقة مسرح الشارقة الوطني، وقد كانت الفرقة في تلك الفترة تركّز في أعمالها على المسرحيات العالمية، مثل عطيل وتاجر البندقية لشكسبير، والأعمال العربية، مثل هارون الرشيد وجحا، والأعمال الشعبية مثل ديايةْ طيّروها، وربشة في البقعة، جميع تلك الأعمال كانت تحتاج إلى أزياء خاصة، حسب الحقبة التاريخية، والمكان والزمان، وكذلك الطبقة الاجتماعية.