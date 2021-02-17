أبوظبي رائدة سياحة الصحراء

حياة برية فريدة، وطبيعة خلابة، وتكوينات رملية ساحرة.. عوامل جذب استثنائية تحلق بإمارة أبوظبي في سماء السياحة الصحراوية، وتجعلها وجهة أولى مفضلة يقصدها عشاق الطبيعة، ومحبو المغامرات، للاستماع بمتابعة قطعان الغزلان، ومشاهدة الجمال والطيور والنباتات النادرة.

(أ ف ب)