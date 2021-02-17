«أطفال حديقة بانهوف» على «أمازون»

برلين (د ب أ)

تبدأ «أمازون برايم فيديو»، للمرة الأولى، اعتباراً من الغد، عرض المسلسل التلفزيوني الجديد «أطفال من حديقة حيوان بانهوف».

يستعرض المسلسل التأثيرات النفسية للإدمان، الذي يعد أحد الجوانب المظلمة في العاصمة الألمانية برلين. ويقول المنتج أوليفر بربن، إن المسلسل يعكس المشاعر المتباينة الناتجة عن الإدمان، حيث تتجاور في حلقاته مشاهد السعادة والنشوة مع التعاسة والانهيار.

وتعمد منتجو العمل اختيار ممثلين غير مشهورين، لتكون البطولة الحقيقية للفكرة، وتلعب الممثلة غير المعروفة جانا ماكينون دور «كريستيانه إف»، التي تمر بتغيرات متلاحقة جراء سقوطها في براثن الإدمان.