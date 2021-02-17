%33 من الألمان يقاطعون الحلويات

بون (د ب أ)

كشف استطلاع حديث للرأي أن نحو ثلث المستهلكين في ألمانيا تخلوا عن تناول الحلويات منذ فترة طويلة أو من حين لآخر على الأقل. وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 1057 ألمانياً، أن 33 % من المستهلكين عزفوا عن تناول الحلويات، بينما قال نحو الثلثين، إنهم لم يتخلوا مطلقاً عن تناول الحلوى أو الوجبات الخفيفة.

وبرر 62 % من المشاركين الرافضين للحلوى قرار الامتناع بزيادة الاستهلاك خلال فترة الكريسماس، فيما ربط بقية أفراد العينة الامتناع باتباع حميات غذائية، أو الصوم الكبير الذي يستمر من أربعاء الرماد إلى عيد الفصح.