«النامليت».. مشروب أيام الفريج

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

استعاد مهرجان الشيخ زايد الذكريات مع العديد من المنتجات القديمة ووضعها أمام الجمهور، خاصة الحرف والصناعات اليدوية والأكلات الشعبية. وما ارتبط بها من أهازيج، وسواها من المكونات التي شكلت صوراً من تاريخه.

ومن المنتجات الشعبية التي يقدمها المهرجان والمرتبطة بالذاكرة وتشهد إقبالاً واسعاً، مشروب «النامليت»، الذي يعتبر من المياه الغازية التي تبيعه «دكاكين الفرجان»، ولم يكن يتوفر منه إلا نوع واحد بنكهة الليمون، وهو من المرطبات التي انتشرت في الإمارات، وكان يصنع من الماء والسكر وروح الليمون والصودا، ومع مرور الزمن انتشر بنكهات أخرى.

ويقول محمد خميس الجنيبي، الذي يشارك في المهرجان من خلال مطعم شعبي: إن مشروب النامليت يشكل جزءاً من ذاكرته، مؤكداً أن بيعه في المهرجان أعاده إلى الزمن الماضي في أجمل تفاصيله. وذكر أنه يرغب في تمكين الجيل الجديد من التعرف إلى هذا المشروب التراثي، لذا بادر بإعادته إلى الواجهة رغبة منه في الحفاظ على شكل من أشكال التراث القديم.

وأشار إلى أن «النامليت» يعد من أشهر المشروبات الغازية، التي كان يتناولها الناس قديماً للتخفيف من حرارة الصيف، وهو ترجمة لكلمة «الليمونيت» بالإنجليزية، وكان أول مشروب غازي عرفه أهل المنطقة في بدايات القرن الماضي، وتعد بريطانيا موطنه الأصلي، وأشهر أنواعه «نامليت بو تيله»، وكان يعبأ في زجاجة غطاؤها عبارة عن «تيله»، حيث كان الأطفال يتنافسون على جمع أكبر كمية من الأغطية، فيما يتبارى الكبار في جعلها تطفو على سطح البحر، وهي من الدعابات التي ارتبطت بهذا المشروب.

وعن تطور نكهات «النامليت»، أوضح أن إضافات جديدة دخلت عليه، منها: الرمان، الورد، البرتقال، الأناناس، التوت، و«البلو بيري»، مع نكهة الليمون الأصلية، وأن هذا المشروب التراثي الذي يتزايد الطلب عليه اليوم في المناسبات والاحتفالات والمهرجانات، كان الإقبال عليه قديماً خلال الأعياد.