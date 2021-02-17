«سلاحف الظفرة».. فيلم وثائقي على قنوات أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي عن عرض الفيلم الوثائقي الجديد الذي أنتجته هيئة البيئة بعنوان «الحياة الفطرية في أبوظبي: سلاحف الظفرة»، حصرياً على قناتي «أبوظبي» و«الإمارات»، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الهيئة و«أبوظبي للإعلام» شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، لدعم جهود حماية البيئة والتعريف بالتنوع البيولوجي فيها. ويعرض الوثائقي على قناة أبوظبي اليوم الخميس الساعة 16:00، ثم يعاد الساعة 18:00 غداً، ويعرض على قناة الإمارات اليوم الخميس الساعة 14:00 ويعاد الساعة 16:30 غداً.

مهددة بالانقراض

ويتابع الفيلم الوثائقي الذي استغرق تصويره عامين رحلة مجموعة من الباحثين العاملين في هيئة البيئة خلال قيامهم بمهمتهم لمراقبة السلاحف البحرية التي تأويها الإمارة، بما فيها سلاحف منقار الصقر والسلاحف الخضراء التي تعد من الأنواع المهددة بالانقراض. ويسلط الفيلم الضوء على الجهود الرائدة التي يبذلها فريق الهيئة المتخصص في دراسة السلاحف، ويُعرّف المشاهدين على أنماط تعشيشها على شواطئ الإمارة، مع مراقبة حجم ووزن صغار السلاحف.

وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي: يسعدنا قيام «أبوظبي للإعلام» بعرض فيلمنا الوثائقي الجديد الذي يأتي في إطار شراكتنا الاستراتيجية المستمرة لتعزيز الوعي البيئي، وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة وإمارة أبوظبي للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.

ودعا الجميع إلى مشاهدة الفيلم الرائع الذي يأخذ المشاهدين في رحلة مدهشة للتعرف إلى الجهود المبذولة لمراقبة السلاحف البحرية وحمايتها من المخاطر التي تواجهها.

وأضاف الهاشمي أن الفيلم تم تصويره في ظروف صعبة، قائلاً: نحن فخورون بفريق السلاحف التابع للهيئة والشركاء الاستراتيجيين الذين سيسعدهم عرض الفيلم على قنوات «أبوظبي للإعلام».

من جهته، قال جمعة الهوتي، المدير التنفيذي لدائرة التلفزيون بالإنابة في أبوظبي للإعلام: «يأتي عرض الفيلم الوثائقي المتميز في إطار حرص الشركة على تقديم محتوى تفاعلي وتثقيفي وترفيهي هادف يركز على متطلبات الجمهور ويحاكي اهتماماته، إلى جانب مساهمتها الوطنية في نشر الوعي المجتمعي وإيصال الرسائل والصور الإيجابية عن المواضيع والمبادرات الحكومية، بما فيها تلك التي تُعنى بحماية البيئة وتنوعها.

تحديات بيئية

ويقدم الفيلم لمحة عن برنامج الهيئة لدراسة ومراقبة هذه الأنواع المهددة بالانقراض، والذي انطلق منذ عام 1999 بجهود فريقها الذي يضم عدداً من الباحثين الإماراتيين المتخصصين في جمع البيانات اللازمة والتعرف إلى التحديات والمخاطر التي تواجهها السلاحف بهدف حمايتها والحفاظ عليها. وتشمل التحديات البيئية تدمير الموائل الساحلية، والنفايات مثل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي تدخل إلى البيئة ثم تبتلعها السلاحف، وشباك الصيد المهملة والتغير المناخي، وسواها.