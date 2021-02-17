محمد فراج.. «ضد الكسر»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشف محمد فراج عن ملامح شخصيته في مسلسل «ضد الكسر»، ويجسد دور رجل متعدد العلاقات النسائية، مما يجعل علاقته بزوجته مضطربة، ويقع العديد من الأزمات بينهما.

وقال لـ«الاتحاد»: إن أحداث العمل تدور في إطار الدراما الاجتماعية حول العلاقات الإنسانية في المجتمع، العمل، ويشارك في بطولته لقاء الخميسي، وحمزة العيلي.

وأضاف أنه يشارك في مسلسل «تقاطع طرق»، ويجسد شخصية رجل أعمال يمتلك مجموعة كبرى من المتاجر الشهيرة، وتجمعه علاقة عمل مع مهندسة تجسدها منى زكي.

كما يشارك صيف شرف في مسلسلي «خلي بالك من زيزي» مع أمينة خليل، والتاريخي «الملك» مع عمرو يوسف.

وعلى صعيد السينما، أوضح فراج أنه يواصل تصوير مشاهده في فيلم «أهل الكهف»، يجسد خلاله شخصيتين مختلفتين، وتدور الأحداث في إطار الفانتازيا التي تجمع بين التشويق والإثارة، وصراع الإنسان مع الزمن.