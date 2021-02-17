ريهام عبد الغفور تبحث عن الميراث في «قصر النيل»

محمد قناوي (القاهرة)

تراهن ريهام عبد الغفور على دورها في مسلسل «قصر النيل» الذي بدأت تصويره قبل أيام، بمشاركة دينا الشربيني، وقالت ريهام لـ«الاتحاد»: إن أحداثه تدور في حقبة الستينيات حول أسرة تبحث عن ميراثها للحصول عليه.

وتجسد ريهام ودينا دوري «ضرتين» كانتا متزوجتين من رجل واحد، وبعد وفاته تدخلان في صراعات كبيرة، وأشارت عبدالغفور إلى أنها غابت عن الدراما الرمضانية العام الماضي، لأنها كانت تبحث عن الاختلاف في أدوارها ولا ترغب في التكرار.

وأضافت: أعتبر أنني وصلت إلى مرحلة مهمة في اختيار الأفكار التي أعمل بها، وهي قائمة على الاستمتاع بالعمل، وليس من أجل التواجد فقط، ورغم أنني تلقيت عروضاً، لكنها كانت مشابهة لأدوار سابقة، لذا فضلت الاعتذار عنها.

وعبرت عن سعادتها بخوض تجربة الفيلم القصير «واحدة كده»، وتحمسها للتجربة والفكرة ومعالجتها، فهو يروي يوماً في حياة فتاة بالشارع.