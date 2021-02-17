هاجر الشرنوبي تنضم لـ«آل هارون»

سعيد ياسين (القاهرة)

انضمت هاجر الشرنوبي لأسرة فيلم «آل هارون» والذي بدأت تصويره قريباً، وقالت لـ«الاتحاد»، إن الأحداث تدور في إطار من التشويق والإثارة والأكشن، حول عصابة وخلافات بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية.

ويشارك في بطولته أحمد وفيق ومنذر رياحنة وعبير صبرى ومحمد عز وأمير صلاح الدين، وتأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، وإخراج معتز حسام.

وكشفت الشرنوبي عن أنها تعاقدت على المشاركة في فيلمين آخرين، وهما «هانوفيل» و«باركود 615»، وأكدت على أنها تواصل حضورها الرمضاني من خلال مسلسلي «هجمة مرتدة» مع أحمد عز، و«ورد» مع حنان مطاوع.

وقد شاركت هاجر في رمضان الماضي في مسلسلي «جمع سالم» مع زينة، و«ليالينا» مع غادة عادل وخالد الصاوي.