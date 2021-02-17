«الإنترنت» يشعل المشاجرات العائلية

أبوظبي (الاتحاد)

كشف استطلاع للرأي عن أن أفراد العائلة أصبحوا يتشاجرون حول استخدام الإنترنت، أكثر مما يفعلون بشأن مشاهدة التلفاز.

شمل الاستطلاع 2000 شخص من الآباء والأمهات، ووجد أن 4 من كل 10 عائلات لديها نحو تسعة أجهزة متصلة بشبكة الإنترنت في وقت واحد، ويتشاحن الجميع حول أنشطتهم الإلكترونية ما بين الدروس التعليمية، أو العمل من المنزل.

وذكر موقع «Express» أن أكثر من عائلة من كل خمسة تشاجرت بسبب استخدام الهاتف على مائدة العشاء، بينما شعر 15 في المئة من الآباء بالاستياء من أطفالهم الذين يلعبون الألعاب عبر الإنترنت أثناء محاولتهم العمل.

وأفاد آخرون بأنهم شعروا بالغضب من أحد أفراد أسرهم، لأنه حاول تنزيل ملف ذي مساحة كبيرة، مما جعل الإنترنت بطيئاً لبقية الأفراد، كما نشبت مجادلات بين خُمس الآباء والأمهات لمطالبتهم أبناءهم بالتوقف عن استخدام الإنترنت.