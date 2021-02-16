الجنرال الأبيض يضرب العالم

الثلوج تغطي معالم أثينا

ضربت عاصفة جليدية العاصمة اليونانية أثينا، وغطت طبقة كثيفة من الثلوج معلم أكروبوليس الشهير ومعبد البارثينون، وغيرهما من المواقع الأثرية.

وتسببت العاصفة في اضطراب حركة النقل في أحياء وسط أثينا، حيث اقتصرت على المركبات المجهزة بسلاسل معدنية، في ظل عدم توافر «كاسحات» ومعدات كافية لإعادة الحركة المرورية.

إغلاق 600 مدرسة في اليابان

أدت عاصفة ثلجية قوية ضربت شمال اليابان إلى إغلاق نحو 600 مدرسة في هوكايدو، وإلغاء نحو 70 رحلة جوية وأكثر من 200 من خدمات القطارات في الجزيرة، وتطاير أسطح بعض المباني.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تساقط كثيف للثلوج، مشيرة إلى أن ارتفاع الثلوج قد يتجاوز 60 سنتيمتراً.

كرة ملونة لمباراة بايرن

تسبب سقوط الثلوج في توقف مباراة بايرن ميونيخ وضيفه أرمينيا بيلفيلد على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ أكثر من مرة.. واضطر حكم المباراة إلى استبدال الكرة المستخدمة بأخرى ملونة كي يتمكن اللاعبون من رؤيتها.. وفي كل توقف كان العمال يقومون بإزالة كميات كبيرة من الثلوج من الملعب.

70 ألف عامل لتنظيف شوارع موسكو

يسابق 70 ألف من عمال بلديات موسكو الزمن لرفع الثلوج المتراكمة في الشوارع، وتشهد العاصمة الروسية تساقطاً قياسياً للجليد هدد معظم محاورها المروية بحالة من الشلل.

ورفعت الكاسحات والشاحنات، خلال الساعات الأخيرة كميات كبيرة من الثلوج من الشوارع الرئيسة.. وأشارت البلدية إلى أن تنظيف المدينة سيستغرق أياماً عدة.

انقطاع الكهرباء في أميركا

غطت الثلوج مساحات شاسعة من الولايات المتحدة جراء تساقط أمطار متجمدة، وهبوب عاصفة ثلجية، وتضررت ولايتا تكساس وأوكلاهوما بشدة من موجة الصقيع غير المسبوقة التي تضرب البلاد، حيث أدى تساقط الثلوج إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، فيما شهدت الولايتان حوادث سير مروعة، خلفت عدداً من الجرحى.