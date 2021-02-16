«الشارقة للفنون» تعلن أفلام «ربيع 2021»

الشارقة (وام)

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون انطلاق سلسلة أفلام ربيع 2021، والتي تقام عروضها أيام الجمعة الساعة 8:00 مساءً في سينما سراب المدينة، بالمباني الفنية للمؤسسة في منطقة المريجة.

وتتضمن العروض فيلم «سيد المجهول» للمخرج علاء الدين الجم يوم 19 فبراير الجاري، وفيلم «ميلكميد» للمخرج ديزموند أوفبياجيل يوم 5 مارس المقبل وفيلم «أبناء الشمس» للمخرج مجيد مجيدي يوم 2 أبريل المقبل.

وتهدف سلسلة الأفلام إلى توفير منصة نوعية تتيح لعشاق السينما في الإمارات الفرصة لمشاهدة مجموعة متنوعة من الأفلام المستقلة، ضمن الفئات الروائية والوثائقية والقصيرة.