الشارقة (وام)
أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون انطلاق سلسلة أفلام ربيع 2021، والتي تقام عروضها أيام الجمعة الساعة 8:00 مساءً في سينما سراب المدينة، بالمباني الفنية للمؤسسة في منطقة المريجة.
وتتضمن العروض فيلم «سيد المجهول» للمخرج علاء الدين الجم يوم 19 فبراير الجاري، وفيلم «ميلكميد» للمخرج ديزموند أوفبياجيل يوم 5 مارس المقبل وفيلم «أبناء الشمس» للمخرج مجيد مجيدي يوم 2 أبريل المقبل.
وتهدف سلسلة الأفلام إلى توفير منصة نوعية تتيح لعشاق السينما في الإمارات الفرصة لمشاهدة مجموعة متنوعة من الأفلام المستقلة، ضمن الفئات الروائية والوثائقية والقصيرة.