«أبوظبي للإعلام» تطلق النسخة العربية من «تحدي النجوم»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أبوظبي للإعلام»، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عرض النسخة العربية من برنامج المسابقات الكوميدي الشهير «تحدي النجوم - Celebrity Game Face» على قناة «أبوظبي» وتطبيق ADtv خلال أوقات ذروة المشاهدة الأسبوعية اعتباراً من 17 فبراير الجاري، كل أربعاء الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات، وذلك بالتعاون مع «إن بي سي يونيفرسال فورماتس»، أحد الأقسام التابعة لمجموعة «يونيفرسال ستوديوز».

ويعتبر البرنامج المنتظر أول نسخة محلية من البرنامج الأصلي، وتتولى شركة «إن ميديا بلاس» التي أنتجت عدداً من أشهر البرامج التلفزيونية مثل «إكس فاكتور»، و«أراب آيدول»، وقول وراي، العمل على تحويله إلى سلسلة تلفزيونية من 13 حلقة مدة كل منها 60 دقيقة.

ألعاب

وتقدم الفنانة الكوميدية المصرية شيماء سيف النسخة العربية المحلية من البرنامج، الذي يشارك فيه نخبة من المشاهير من دولة الإمارات والشرق الأوسط، من خلال مجموعة من الألعاب المضحكة والمحرجة أحياناً.

وكانت شركة «كريتيكال كونتينت» قد أنتجت النسخة الأصلية الأميركية من البرنامج، حيث تولى الممثل الكوميدي الأميركي كيفن هارت دور المقدم والمنتج التنفيذي.

وأعرب جمعة الهوتي، المدير التنفيذي لدائرة التلفزيون بالإنابة في «أبوظبي للإعلام» عن سعادته بالتعاون مع «إن بي سي يونيفرسال فورماتس»، لتقديم أول نسخة محلية من برنامج «تحدي النجوم Celebrity Game Face»، الذي يَعِدُ بتحقيق نسب مشاهدة عالية من قبل الجمهور العربي عبر قنوات البث التلفزيونية والرقمية، مشيراً إلى الحرص على الجمع بين الخبرات العالمية والرؤى المحلية لتقديم برامج تلفزيونية تلقى إقبالاً واسعاً لدى المشاهدين، ويعتبر هذا البرنامج مثالاً ناجحاً على ذلك، وهو ينسجم مع استراتيجية أبوظبي للإعلام، التي تركّز على إنتاج محتوى متميز يواكب تطلعات الجمهور واهتماماته، وتسريع وتطوير المحتوى الرقمي.

مشاهدة عالية

وقالت آنا لانجينبيرج، نائب الرئيس لشؤون المبيعات والإنتاج في شركة «إن بي سي يونيفرسال فورماتس»: «يسعدنا تعزيز حضورنا القوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع شريك مميز مثل (أبوظبي للإعلام)، وتقديم نسخة حافلة بالمرح من البرنامج في قالب يواكب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار (كوفيد - 19).. ونتطلع إلى تقديم محتوى يستقطب نسبة مشاهدة عالية بين شرائح الجمهور المحلي بفضل المضيفة الرائعة التي ستقدم البرنامج والضيوف المميزين من المشاهير.. ويأتي هذا التعاون بالتزامن مع التكليف الذي تم منحه مؤخراً في المملكة العربية السعودية لإنتاج نسخة محلية من برنامجنا درايف ثرو-أوك، مما يبرهن على الدور الحيوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

الوقت المناسب

وأضاف: إيهاب حمود، رئيس شركة «إن ميديا بلاس»: تحول إنتاج البرامج التلفزيونية إلى مهمة صعبة للغاية في زمن «جائحة كوفيد»، فبينما كنا نبحث عن برامج لقنوات أبوظبي من الممكن تصويرها، على الرغم من الإقفال العام في معظم الدول ومن القيود المفروضة على السفر، أتى برنامج تحدي النجوم في الوقت المناسب، مع المكونات المناسبة، مما جعله الاختيار المثالي.. فهو برنامج مرح، سريع الإيقاع، مرن الإنتاج، وعملي جداً.. الشيء الذي مكننا من التصوير في خمس دول على الرغم من جدول الإنتاج الضيق جداً. على الرغم من كل المصاعب، فاق إنتاج تحدي النجوم كل توقعاتنا إيجاباً، متمنين أن ينال كل النجاح.

ويأتي هذا التعاون بعد نجاح العرض الخاص من البرنامج الذي تم تقديمه بمناسبة موسم الأعياد في المملكة المتحدة، وتم بثه العام الماضي على قناة بي بي سي الأولى، وحقق العرض الذي حمل عنوان «ميرانداز غيمز مع شوبيز نيمز» نجاحاً لافتاً في نسب المشاهدة، وتولت كاتبة السيناريو والممثلة البريطانية الشهيرة ميراندا هارت تقديم العرض الذي أنتجته شركة «مونكي» التابعة لـ «إن بي سي يونيفرسال إنترناشيونال ستوديوز»، أحد أقسام مجموعة «يونيفرسال ستوديو».