«ياس ووتروورلد» ترحب مجدداً بالضيوف

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد «ياس ووتروورلد» لافتتاح أبوابها مجدداً أمام الضيوف اعتباراً من 22 فبراير الجاري، وتستقبل مدينة الألعاب المائية الضيوف من حاملي البطاقات السنوية 20 فبراير الجاري بعد قيامهم بالحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني في بادرة شكر وامتنان.

واحتفالاً بالذكرى السنوية الثامنة على افتتاحها، ستتيح عروض الحجز المبكر للضيوف من المقيمين الحصول على خصم بقيمة 30% على تذاكر اليوم الواحد التي تتوفر بسعر 175 درهماً، أو الاستمتاع بخصم 48% على تذاكر اليوم الواحد مع تجربة الغوص على اللؤلؤ بسعر 195 درهماً فقط، على أن يتم الحجز المسبق قبل تاريخ 21 فبراير الجاري.

وتتيح «ياس ووتروورلد» لضيوفها الفرصة للاستمتاع بمجموعتها المتنوعة والفريدة من الألعاب والمغامرات المائية التي تضمن لهم تجربة ترفيهية مميزة.

ويمكن للضيوف الانضمام إلى شخصية «دانة» في رحلتها المشوقة للبحث عن اللؤلؤة المفقودة والغوص في التجارب الترفيهية الغامرة والفريدة من نوعها. وتحمل التجارب الترفيهية في مدينة الألعاب المائية الرائدة عالمياً الضيوف في رحلة مميزة لاستكشاف التراث الإماراتي العريق من خلال تجربة الغوص على اللؤلؤ.

وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، حصدت «ياس ووتروورلد» في جزيرة ياس بأبوظبي أكثر من 40 جائزة وشهادة من هيئات وجهات رائدة في مجال الترفيه، بما في ذلك جائزة «مدينة الألعاب المائية الرائدة في الشرق الأوسط» من جوائز السفر العالمية لعام 2020. وتضم ياس ووتروورلد أكثر من 45 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً، ستة منها لا يمكن إيجادها في أي مدينة ألعاب مائية أخرى في العالم.