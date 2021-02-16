هيدي كرم.. في الـ«كواليس»

القاهرة (الاتحاد)

انتهت هيدي كرم مؤخراً من تصوير مسلسل «كواليس» بمشاركة نورهان وياسمين رحمي، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وقالت لـ«الاتحاد»: إن أحداثه تدور حول سيدة أعمال لديها شركة دعاية وإعلان، وتتسم بالحزم في التعامل بحياتها الشخصية والعملية.

وتخوض كرم تجربة الكوميديا من خلال مسلسل «عودة الأب الضال» مع بيومي فؤاد وهالة فاخر، وقالت: إن الأحداث حقيقية ومليئة بالتفاصيل الاجتماعية وبعيدة عن المألوف.

وأضافت أن الحلقات متصلة منفصلة وتتناول حكايات وقصصاً مختلفة، حول أب لديه 7 أبناء، حيث يرصد العمل العديد من القضايا التي تهم معظم البيوت، وأشارت هيدي إلى أنها تطل ضيف شرف في فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» مع كريم عبدالعزيز، وهو تجربة متميزة، وسيعرض قريباً.

وأعربت عن سعادتها بردود الفعل حول شخصية داليا التي تقدمها في مسلسل «لؤلؤ»، الذي يعرض حالياً وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة، وأن الشخصية مليئة بالتفاصيل التي شجعتني على خوض التجربة.