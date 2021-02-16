هبة مجدي.. بوجهين في رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

تطل هبة مجدي على الجمهور في رمضان المقبل بوجهين مختلفين من خلال مسلسلي «موسى» و«نسل الأغراب» الذين تشارك في بطولتيهما، وقالت لـ«الاتحاد»: إنها تجسد في «موسى» شخصية فتاة يجبرها أهلها على الزواج من رجل لا تحبه ويكبرها بأكثر من ثلاثين عاماً، وبعد الزواج يسيء معاملتها وتكتشف أنه يتاجر في الآثار، وبعدما تعييها الحيل في إصلاحه تضطر للهرب منه، ويبدأ شقيقها رحلة بحث عنها.

وأشارت إلى أنها تستكمل تصوير دورها في «نسل الأغراب، وتجسد فيه شخصية فتاة صعيدية تواجه العديد من المتاعب، وأبدت سعادتها بالظهور مجدداً في دراما الصعيد، خصوصاً وأنها حققت نجاحاً نقدياً وجماهيرياً لافتاً في المسلسلات التي جسدت فيها هذه النوعية، ومنها «أفراح إبليس»، و«يونس ولد فضة»، و«ولد الغلابة».