ياسمين رئيس مع «ملوك الجدعنة»

محمد قناوي (القاهرة)

توجد الفنانة المصرية ياسمين رئيس حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تصور مشاهدها في المسلسل الرمضاني «ملوك الجدعنة» والذي تشارك في بطولته مع مصطفى شعبان وعمرو سعد، ورانيا يوسف وعمرو عبد الجليل.

وقالت ياسمين لـ«الاتحاد»، إنها تجسد في العمل دور فتاة من حارة شعبية تقع في حب شاب، ولكن يحدث العديد من المواقف بسبب الصراعات التي يدخلها مع بعض الأشخاص، وإن أكثر ما جذبها للمسلسل أنه يدور في إطار الدراما الشعبية التي يحبها المشاهد المصري والعربي، وشخصياته دائماً تكون قريبة من الناس.

مؤكدة أنها تنتقي أدوارها بشكل جيد، وتفضل تقديم الشخصيات المختلفة، حيث لديها ما يتيح لها تقديم أداء مختلف، لافتة إلى أن التعايش بالشكل الصحيح مع كل شخصية يزيد من مصداقيتها، وأن الجمهور يحب الشخصيات غير المألوفة بالنسبة له.

وانتهت رئيس من تصوير فيلم «قمر 14» وهو جاهز للعرض، ويتكون من خمس حكايات توضح تأثير القمر على الأفراد في ليلة 14 القمرية، ويدور حول علاقات الحب في حياة الأشخاص ومدى ارتباط القمر بالتغيرات التي تحدث في حياتنا.