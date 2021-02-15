1053 طلعة لطيران شرطة أبوظبي

أبوظبي (وام)

نفذت إدارة طيران شرطة أبوظبي، في قطاع العمليات المركزية، 1053 طلعة جوية في إمارة أبوظبي خلال 2020، تضمنت 377 طلعة عمليات شرطية و 395 طلعة تدريبية، و110 للإسعاف الجوي، و169 طلعة للمهام الأخرى، وطلعتين للتصوير.

وأكد العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، حرص الإدارة على تلبية النداءات الإنسانية والوصول إلى مواقع البلاغات ضمن زمن الاستجابة لإنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية في المناطق التي يتعذر الوصول إليها سواء في البر أو البحر، بالاستعانة بأسطولها الجوي المزود بأحدث الأجهزة والمعدات والكادر البشري المحترف والمؤهل والمدرب وفق أعلى المعايير الدولية.